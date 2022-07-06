منى 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واستواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، والمشاعر المقدسة ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1443هـ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع للتأكد من وفرة المنتجات ومراقبة الأسعار.ووقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على أكثر من 12.338 منشأة تجارية للتأكد من وفرة السلع وجودة المنتجات ومستويات أسعارها المقدمة لضيوف الرحمن، وتشمل: أكثر 10.565 محلاً تجارياً، و 944 محلاً لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 461 محلاً لتغيير إطارات المركبات، و 368 مركز خدمات بترولية ومحطات الوقود.وتكثّف الوزارة جهودها الميدانية للرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في المشاعر المقدسة، وتتحقق من توفر السلع والمنتجات لضيوف الرحمن.كما يتم الرفع بتقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد إرتفاع الأسعار والمخالفات التجارية حال وجودها.// انتهى //18:04ت م0102