مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واساستقبلت وزارة الحج والعمرة، (185) حاجًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، قدموا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.ويهدف البرنامج هذا العام، لتمكين ممثلي الدول العاملين في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب القادمين من (41) دولة، ومجموعة من ذوي أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية القادمين من (8) دول، من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.وتتولى وزارة الحج والعمرة استقبال الضيوف والترحيب بهم والإشراف على تهيئة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الرحلة من الإسكان والنقل والإعاشة وخدمات المشاعر المقدسة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة بما يضمن جودة تلك الخدمات ويمكن الضيوف الكرام من تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة حتى عودتهم بسلامة الله آمنين إلى أوطانهم.// انتهى //18:06ت م0103