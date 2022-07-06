القاهرة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وأسفرت عن مقتل جنديين مصريين، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال البلاد.ودعا البرلمان العربي في بيان له اليوم إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، مثمنًا في هذا السياق الجهود البنّاءة التي تبذلها مصر وقواتها المسلحة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.وتقدم البرلمان العربي بخالص العزاء وصادق المواساة لمصر رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا وإلى أسر الضحايا، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //18:08ت م0104