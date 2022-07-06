بريدة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم (783) جامعاً ومصلى بالمنطقة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام .وأوضح المدير العام للفرع الشيخ عبدالرحمن السويلم أن عدد المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة العيد في مدينة بريدة (237) جامعاً ومصلى، فيما بلغ عدد المصليات والجوامع في المحافظات والمراكز بالمنطقة (546) في كل من عنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والأسياح وعيون الجواء ورياض الخبراء والشماسية والنبهانية وعقلة الصقور وضرية والفوارة ودخنة .// انتهى //18:10ت م0105