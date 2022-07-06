جيزان 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسنفذت جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بمنطقة جازان عددًا من المشروعات والبرامج النوعية الخاصة بكفالة الأيتام والشهداء والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، وذلك خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 2022م.وتنوعت مشروعات الجمعية الاجتماعية لتشمل مشروع زكاة المال بتكلفة 435,400 ريال، ومشروع كفالة الأسر "أسر الأيتام وأسر الشهداء والأسر المحتاجة" بتكلفة 168,000 ريال ، وبناء وحدة سكنية لأحد المستفيدين بتكلفة 180,000 ريال، وكذلك مشروع كفالة الأيتام بتكلفة 495,200 ريال ، وبناء مسجد الخير بالمركز بتكلفة 145,000 ريال ، إلى جانب مشروع الكفالة المدرسية لأبناء الأسر المحتاجة بتكلفة 47,700 ريال ، وزكاة الفطر بقيمة 30,199 ريالًا ، ومشروع تفطير الأسر بتكلفة 154,150 ريالًا ، والسلة الرمضانية بتكلفة 100,156 ريالًا ، إضافة لتوزيع 8511 سلة غذائية بتكلفة 271,200 ريال , كما تضمنت المشروعات ترميم 12 منزلًا بدعم من منصة إحسان ومن أبناء الشيخ عبدالرحمن بن ناصر العقيل بتكلفة 487,575 ريالًا ، وكذلك سداد إيجارات بتكلفة 21,000 ريال ، وسداد فواتير الكهرباء بتكلفة 90,000 ريال، وتوزيع 186 جهازًا كهربائيًا.وشارك 211 متطوعًا ومتطوعة بوحدة التطوع في تنفيذ مشروعات الجمعية الخيرية من خلال 62 فرصة تطوعية خلال النصف الأول من العام الحالي ، منجزين 8088 ساعة تطوعية.// انتهى //18:11ت م0106