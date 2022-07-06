مأرب 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 34 طنًا و549 كيلوغراما من السلال الغذائي للمحتاجين في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 2.849 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //18:11ت م0107