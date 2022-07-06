الرياض 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسحقق المهر كفو عذبة إنتاج عذبة للسباقات العائد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز كأس الوثبة للأفحل في شوط الجياد العربية الأصيلة.ويعد ذلك الانتصار الأول في سجل المهر السباقي بفارق طولين عن الفرس "محبوبة" التي حلت بالمركز الثاني في السباق الذي بلغت مسافته 1950 مترا, وأقيم أمس بميدان ولفرهامبتو بالمملكة المتحدة.يذكر أن منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة نشرت التقرير النصف سنوي لها وأبرزت الإنجازات التي تحققت لعذبه للسباقات التي تتصدر قائمة أفضل مالك في المملكة المتحدة، ونالت الفرس ( إكليل عذبة ) أفضل أداء ومكاسب حتى شهر يونيو ، فيما حصلت الفرس ( بيان عذبة ) على أعلى تصنيف حتى الآن.// انتهى //18:11ت م0108