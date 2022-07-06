تعز 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الورشة التدريبية حول التغذية الأسرية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، ضمن مشروع المساعدات الطارئة في مجال سبل العيش الزراعية للأسر المتأثرة بالأزمة الإنسانية وجائحة كورونا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) .واستهدفت الورشة -التي استمرت أربعة أيام- 20 متدربة من اختصاصيات التغذية، وتناولت عددًا من المحاور الخاصة بالتغذية الأسرية المتمثلة في التدريب على كيفية نظافة وحفظ وتخزين المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية التي سيتحصل عليها المستفيدون من مدخلات المشروع، والتوعية بأهمية الغذاء المناسب والصحي من خلال تقسيم الأغذية ضمن مجموعات غذائية بحسب الاستفادة من المجموعات، إلى جانب التوعية بالقيمة الغذائية للخضار والمنتجات الحيوانية، مع تخطيط الأغذية لمختلف الفئات العمرية وتصنيع مواد غذائية من محاصيل الخضار المنتجة، وكذا تصنيع منتجات غذائية من محاصيل محلية .وفي سياق الصناعات الغذائية شملت الورشة التدريب على تجفيف محاصيل الخضار وتصنيع معجون الصلصة من الطماطم الفائضة، وتصنيع المربَّيات من مخلّفات قشور البطيخ و عصير الجزر .وستعمل المتدربات اللواتي تم تأهيلهن في 24 عزلة بمديرية الشمايتين لتوعية 10.640 فتاة من كل 1.620 أسرة من الأسر المستفيدة من المدخل الزراعي، إضافة إلى 9.020 أسرة من الأسر المستفيدة من المدخل الحيواني .ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم المساعدات الطارئة في مجال سبل العيش الزراعية للأسر المتأثرة بالأزمة الإنسانية وجائحة كورونا وتحسين الأمن الغذائي والتغذية في اليمن الشقيق .// انتهى //18:17ت م0110