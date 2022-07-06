المنامة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واستسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن دعوة للمشاركة في قمة قادة العالم للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.سلم الرسالة سفير مصر لدى البحرين ياسر محمد شعبان خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة له في قصر الصافرية اليوم.وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على هذه الدعوة، مشيداً بما يربط البلدين والشعبين من علاقات أخوية متميزة وراسخة، منوها بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين على المستويات كافة.// انتهى //18:19ت م0111