أبها 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسنفذت فرق التفتيش والمراقبة الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير أكثر من 300 جولة لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير .وشملت الجولات -التي بدأت منذ أول أيام شهر ذي الحجة الجاري- أسواق الخضار والفواكه والمواشي وأسواق الأعلاف والمسالخ, بهدف التأكد من جاهزية الأسواق والمسالخ لاستقبال الأهالي في فترة عيد الأضحى، وكذلك من سلامة الإجراءات المتبعة وانسيابية العمل وفق الشروط الصحية, إضافة إلى التأكد من سلامة المواشي وخلوّها من الأمراض المعدية ومراقبة نظافة المسالخ والحظائر وأماكن الذبح.يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير خصص ما يقارب من 400 موظف للعمل في مسالخ المنطقة خلال فترة العيد.// انتهى //18:38ت م0114