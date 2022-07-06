منى 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسعبر وفد ممثلي الدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وعددهم 130 عضواً بعوائلهم من جنسيات إسلامية مختلفة ممن شملهم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على اختيارهم ضمن المدعوين و المستضافين من خلال البرنامج لأداء فريضة حج هذا العام 1443هـ، حيث خيمت مشاعر الغبطة والسرور والحمد والشكر للمولى عز وجل على أفئدة الضيوف الذين وصلوا إلى مكة المكرمة.وأكدوا أن قيادة المملكة الحكيمة لا تألوا جهداً في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، وهذه الاستضافة لها الأثر الكبير في نفوسهم.من جانبه أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن المملكة العربية السعودية - دولة مقر التحالف - بقيادتها الحكيمة يولون كل الرعاية والاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة، وضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكَهم بكل يسر وسكينة، مثمناً هذه الاستضافة والحفاوة و التكريم.// انتهى //18:40ت م0115