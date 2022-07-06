حائل 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واستواصل أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة والمرتبطة بها والإدارات الخدمية جولاتها الرقابية الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على محال الحلويات.وتهدف الجهود الرقابية من الأمانة إلى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت بعدم تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع خاصة مع فترة الصيف.كما نشرت الأمانة عدة رسائل توعوية تمثلت بمجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها مثل مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء والتأكد من عدم تغير الخواص الطبيعية للحلوى والتأكد من تغليف الحلويات وسلامتها قبل شرائها وعدم شراء الحلويات مجهولة المصدر من الباعة الجائلين بالإضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية .ويأتي ذلك حرصاً من أمانة منطقة حائل على الصحة العامة، كما دعت الأمانة الجميع في حال وجود أي ملاحظات إلى المبادرة بالاتصال على 940 وإبلاغهم بذلك .// انتهى //19:49ت م0121