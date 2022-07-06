عنيزة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسقَدَّمَتْ جمعيةُ البر الخيرية بمحافظة عنيزة "خير" في النصف الأول لعام 2022م جملةً من المساعدات العينية والنقدية لـ4825 مستفيداً بقيمة بلغت 9.279.511 ريالاً.وأوضحَ المديرُ التنفيذي للجمعية خالد بن محمد القرعاوي أنه بحسب التقرير الذي أصدرَته الجمعيةُ تصدَّرَ برنامجُ "تأمين المسكن المساعداتِ،حيث تم مساعدة 690 مستفيداً بمبلغ 3.875.601 ريال، تلاه برنامجُ كفالة الأسر،إذْ قَدَّمَتِ الجمعيةُ مساعداتٍ نقديةً وغذائيةً وعينيةً ورعايةَ مواليد لـ4195 مستفيداً، بمبلغ تجاوز 2.391.990 ريالاً، فيما تم تفريج كربة 182 مستفيداً بمبلغ 233.570 ريالاً, وفي مجال التنمية البشرية قامَ مركزُ اكتفاء التابعُ للجمعية بتدريب وتأهيل وتوظيف ودعم تشجيعي ودعم للأسر المنتجة لـ93 مستفيداً بمبلغ 443.109 ريالات.وأضافَ: "كما قَدَّمَتِ الجمعيةُ مكافآتٍ تشجيعيةً لـ463 طالباً وطالبةً لتحسُّنِهم الدراسي، و مكافآتٍ لـ 32 مستفيداً أقلعَ عن التدخين،وذلك بالتعاون مع جمعية أمان لمكافحة التدخين,وفي مجال العمل التطوعي طَرَحَتِ الجمعيةُ تسعَ فرصٍ تطوعيةٍ التحقَ بها 71 متطوعاً، وبلغَ عددُ ساعاتِ التطوع 447 ساعةً تطوعيةً.وأشارَ إلى أنَّ الجمعيةَ دَعَمَتْ عددًا من البرامج المجتمعية بالتعاون مع شركاء الجمعية من القطاعين الحكومي والخيري بمبلغ 303.353 ريالاً.وأكدَ القرعاوي أنَّ ما تقدمُه الجمعيةُ يأتي من خلال ما يصلُ إليها من تبرعات من المحسنين والمتبرعين والمؤسسات المانحة وأوقاف الجمعية،مؤكداً استمرارَ الجمعية في تقديم جميع البرامج التي يحتاجُها المستفيدين،بما يتوافقُ مع أهداف وبرامج الجمعية.// انتهى //19:55ت م0122