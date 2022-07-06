أبوجا 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأَعْلنَتْ وزارةُ الداخليةِ النيجيرية أنَّ حوالي 440 سجيناً فروا في أعقاب هجوم يشتبه أنَّ عناصرَ بوكو حرام نفذوه على سجن بالعاصمة النيجيرية أبوجا مساء أمس.وكَشَفَتِ المصادرُ عن مقتل أحد ضباط الأمن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال الهجوم الذي كانت الغاية منه تحرير عناصر الحركة المحتجزين.وأشارَتْ إلى فرار 879 سجيناً خلال الهجوم لايزال 443 منهم طلقاء، فيما قُبِضَ على الباقين،ولقي أربعةُ نزلاء حتفَهم، وأُصِيْبَ 16 آخرون.// انتهى //19:59ت م0123