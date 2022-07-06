عام / فرارُ حوالي 440 سجيناً بنيجيرياً بعد هجوم يشتبهُ أنه من تنفيذ بوكو حرام
الأربعاء 1443/12/7 هـ الموافق 2022/07/06 م واس
أبوجا 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واس
أَعْلنَتْ وزارةُ الداخليةِ النيجيرية أنَّ حوالي 440 سجيناً فروا في أعقاب هجوم يشتبه أنَّ عناصرَ بوكو حرام نفذوه على سجن بالعاصمة النيجيرية أبوجا مساء أمس.
وكَشَفَتِ المصادرُ عن مقتل أحد ضباط الأمن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال الهجوم الذي كانت الغاية منه تحرير عناصر الحركة المحتجزين.
وأشارَتْ إلى فرار 879 سجيناً خلال الهجوم لايزال 443 منهم طلقاء، فيما قُبِضَ على الباقين،ولقي أربعةُ نزلاء حتفَهم، وأُصِيْبَ 16 آخرون.
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19:59ت م
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