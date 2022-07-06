عمّان 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسالتقى رئيسُ هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن الحنيطي - اليوم- بوزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، الذي يزورُ الأردنَ حالياً.وبحثَ الجانبان - خلال اللقاء-آخرَ التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجهَ التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك،وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدمُ مصلحةَ القواتِ المسلحة في البلدين.// انتهى //20:00ت م0125