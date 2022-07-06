عام / رئيسُ الأركانِ الأردني يلتقي بوزير القواتِ المسلحة البريطانية
الأربعاء 1443/12/7 هـ الموافق 2022/07/06 م واس
عمّان 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واس
التقى رئيسُ هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن الحنيطي - اليوم- بوزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، الذي يزورُ الأردنَ حالياً.
وبحثَ الجانبان - خلال اللقاء-آخرَ التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجهَ التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك،وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدمُ مصلحةَ القواتِ المسلحة في البلدين.
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20:00ت م
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