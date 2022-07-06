باماكو 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأَعْلَنَتْ مصادرُ أممية مقتلَ جنديين من قوة حفظ السلام في مالي وإصابة 5 آخرين بجروح خطرة إثر انفجار لغم أرضي في شمال البلاد على بعد نحو 60 كلم عن مدينة غاو.وأوضحَ بيانٌ للأمم المتحدة أنَّ الانفجارَ استهدفَ "آلية مدرعة كانت في ضمن قافلة لوجستية تابعة لمينيسما على طريق تيساليت - غاو".وهدَّدَ مجلسُ الأمن بفرض عقوبات على كل من يشاركُ بشكل مباشر أو غير مباشر في شَنِّ هجومٍ ضد قوات حفظ السلام،مشيرًا إلى أنَّ هذه الهجماتِ قد تُشَكِّلُ جرائمَ حربٍ بموجب القانون الدولي.// انتهى //20:01ت م0126