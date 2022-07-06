تبوك 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسشَرَعَتْ أمانةُ منطقة تبوك في تنفيذ خطة عملها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1443هـ. إذْ تواصلُ الأمانةُ والبلدياتُ التابعةُ لها - طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك- تقديمَ الخِدْمَاتِ البلدية وتكثيفَ الجهود الرقابية الصحية.وأَوْضَحَتِ الأمانةُ أنها أعدَّت خطةً شاملةً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، شَمِلَتْ تهيئةَ الحدائق والمتنزهات بمختلف محافظات ومراكز المنطقة،وكذلك المرافق العامة والساحات، وغرس نحو مليون زهرة في الشوارع والميادين, وتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة, كما ستقومُ بتنفيذ خطط عمل للنظافة خلال إجازة العيد من خلال توزيع 1100 عاملِ نظافةٍ ، وآليات ومعدات للنظافة مخصصة لأعمال الكنس والالتقاط وتفريغ الحاويات, كذلك تكثيف الأعمال على مصليات الأعياد والأسواق العامة والحدائق والمنتزهات والميادين العامة عل مدار 24 ساعة.وبَيَّنَتِ الأمانةُ أنَّ الفرقَ الميدانيةَ بالأمانة والبلديات التابعة لها تُكَثِّفُ أعمالَ الرقابة الصحية؛بهدف مراقبة الأسواق التجارية،وتكثيف الرقابة ورفع مستوى الامتثال على الأنشطة التي تشهد إقبالاً خلال العيد مثل الصوالين الرجالية والمشاغل النسائية وأماكن بيع الحلويات ومغاسل الملابس وغيرها،داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية عبر رقم البلاغات الموحَّد " 940 " .// انتهى //20:07ت م0128