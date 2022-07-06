مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1443 ه الموافق 06 يوليو 2022 م واساستقبلَ المجلسُ التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وملاك شركات حجاج الداخل أولَ فوجٍ لضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة،في طريقهم لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله المويهي.وقد اسْتُقْبِلُوا وسطَ منظومة من الخِدْمَاتِ التي تقدمُها الشركاتُ، والحرص على تهيئة جميع الخدمات لهم؛للوصول إلى مقرات سكنهم بمكة والمشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة.وأكدَ الدكتور المويهي أنَّ توافدَ حجاج بيت الله الحرام سيستمرُّ حتى يوم غد، لافتاً النظر إلى الترتيب مع الشركات التي تستقبلُ حجاجَها في المطار وإيصالهم إلى مخيماتهم بمشعر منى لقضاء يوم التروية؛ليكملوا مناسكَهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //21:07ت م0140