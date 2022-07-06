الرباط 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.74 %، مسجلاً 11.631,66 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.78 % ليستقر عند 938,37 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.35 % مسجلاً 875,01 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 84,02 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 604,27 مليارات درهم مغربي.// انتهى //21:12ت م0141