منى 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واستستقبل وزارة الصحة ضمن جهودها الموسمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مرضى الفشل الكلوي، خلال موسم حج هذا العام بطاقة استيعابية تصل إلى ألف مريض يومياً، وثلاثين ألف عملية غسيل كلوي بالشهر في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وعلى مدار 24 ساعه طوال الموسم.وجهّزت "الصحة" كافة خدماتها ومرافقها في المراكز الصحية بالكفاءات المتميزة بتدعيمها بالطواقم الطبية المدربة بأعلى مستوى من الكفاءة, حيث بلغ عدد الأطباء المختصين 57 طبيباً و 228 ممرضة بالإضافة للطاقم الإداري، كما تبلغ عدد أجهزة الغسيل الكلوي 251 جهازاً.وعملت "الصحة" على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر ومستشفيات مكة المكرمة وفقاً لتحركات الحجاج وأداء مناسكهم، وجدولة حالات الغسيل الكلوي، وذلك بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى وفقا لتحركاته خلال النسك.يُذكر أن الوزارة أدرجت خدمة الغسيل الكلوي الدموي المتنقل بعدد 10 أجهزة تتميز بسهولة نقلها والعمل عليها، كما يُمكن استخدامها في أي مكان خلال النقل الإسعافي والمستشفيات التي لا تتوفر فيها وحدات الغسيل المركزية وداخل المخيمات إذا اقتضت الحاجة حسب الاشتراطات والمعايير.// انتهى //21:33ت م0144