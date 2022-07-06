مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسنُفّذت فرضية خاصة بالتسمم الغذائي ( تمرين محاكاة لإدارة الحدث) لعدد من الحالات المشتبه بها من إحدى مراكز عرفات وذلك ضمن استعدادات اللجنة التنفيذية للصحة العامة لحج عام ١٤٤٣هـ وصحة منطقة مكة ممثلة في إدارة الطوارئ و الكوارث و النقل الطبي بصحة منطقة مكة المكرمة وإدارة الحج والعمرة .وجرى خلال الفرضية التنسيق مع إدارة مراكز عرفات وخط المشاة و تفعيل آلية التبليغ و التعامل مع حالات التسمم ، حيث تم توجيه الفرق الميدانية لعمل التقصي الوبائي من خلال اللجنة التنفيذية للصحة العامة لحج هذا العام و الوقوف على الحالات و نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات المشاعر المقدسة وإجراء الخدمات الطبية اللازمة في المخيم للحالات المشتبه بهم مع متابعة الوجبات المعدة للمخيم.// انتهى //21:53ت م0147