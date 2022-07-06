واشنطن 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.وناقش الجانبان خلال الاتصال الأهداف المشتركة لتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين بشأن الاستقرار الاقتصادي والمناخ والصحة، إلى جانب بحث التنسيق للتخفيف من الأزمة الإنسانية في أفغانستان، والاستقرار الإقليمي.// انتهى //22:28ت م0151