الرياض 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسوفرت منصة "تبرع" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الأضاحي عبر موقعها الإلكتروني بالعديد من الخيارات، وذلك للراغبين في استخراج الأضحية لهذا العام 1443 هـ، ومنها: تعدد أنواع الأضاحي مثل: (الضأن، النعيمي، السواكني، البربري) مع تنوع خيارات الدفع الإلكترونية بما يدعم نظامي التشغيل ios و Android، لتسهيل عملية التبرع.وتتوفر الأضاحي في المشروع بأسعار مناسبة ومتفاوتة لتلبي احتياجات الجميع، حيث يأتي ذلك بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبنك الإسلامي للتنمية، كما أن خدمة الأضاحي متاحة لمن هم داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى إمكانية اختيار الأضحية وتوزيعها خارج المملكة للدول المحتاجة.وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المنصة إلى رفع موثوقية التبرعات عبر منصة رسمية ومعتمدة وضمان توجيهها لمستحقيها، من خلال التعاون مع الجمعيات الرسمية في المملكة، ومواكبة رؤية 2030 بالتحول الرقمي وتسهيل إجراءات الأضحية إلكترونيًا للراغبين في استخراجها بكل وضوح وشفافية وتنوع.ويمكن للراغبين في استخراج الأضاحي عبر منصة "تبرع" الدخول للموقع الإلكتروني وإتمام الإجراءات بسهولة من أي مكان بالعالم لتصل الأضحية لمستحقيها في وقتها الشرعي، وذلك عبر الرابط التالي: https://donations.sa/donations?propose=sacrificial_feast .// انتهى //23:03ت م0157