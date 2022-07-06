مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامجاً لحفظ وإتقان قصار السور لحجاج بيت الله الحرام، من منطلق رسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية.وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بدر المحمادي أن البرنامج يأتي حرصاً على العناية بكل ما ينفع ضيوف بيت الله الحرام وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم الحج، لافتاً الانتباه إلى أن البرنامج عبارة عن تلقين الحجاج للسورة "من قصار السور" المراد حفظها ومن ثم التسميع لهم، في أجواءٍ إيمانية وروحانية من جنبات وأروقة المسجد الحرام، انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، ونقل صورة مشرفة حين عودتهم إلى أوطانهم ومجتمعاتهم وترك أثر لتجربة ثرية للحاج خلال فترة تواجده بمكة المكرمة.// انتهى //23:06ت م0158