منى 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسفحصت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل أكثر من 20 ألف حافلة في مكة المكرمة منذ بدء موسم الحج لهذا العام، بهدف ضمان وصول خدمات النقل لضيوف الرحمن وفق أفضل معايير الجودة واشتراطات السلامة والأمان، حيث تتوافد رحلات حجاج بيت الله إلى مكة المكرمة وباتجاه المنطقة المركزية والمسجد الحرام، وفي المراكز المحددة لدخول مدينة مكة المكرمة وتشارك في هذه المواقع عناصر الفرق الرقابية في الهيئة جميع الجهات للتأكد من مدى جاهزية الجوانب النظامية والفنية لوسائل النقل ولضمان المحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، كما رصدت الفرق الرقابية أكثر من 4000 مخالفة في نشاط النقل بالحافلات خلال هذا الموسم.وتنوعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفنيّة للحافلة ونظافتها أو عدم توفر وسائل السلامة فيها أو عدم وجود كشف ببيانات الرحلة والركاب، وعدم وجود بطاقة عفش على حقائب وأمتعة الركاب، بالإضافة إلى وجود بعض العوائق في ممرات ومداخل الحافلة.وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن دورها التنظيمي لأنشطة النقل والإشراف على تقديم الخدمات للحجاج بما يضمن الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة خدمات النقل أثناء تأديتهم لمناسك الحج، واستمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم، حيث توجد الفرق الميدانية التابعة للهيئة والمسؤولة عن أعمال الرقابة على نشاط النقل بالحافلات في أربعة مراكز لتجمع الحجاج المحددة من الجهات المعنية، وهي مركز تجمع الحجاج في مواقف الزايدي، ومركز النورية، ومركز الشرائع ومركز الكُر.// انتهى //23:22ت م0160