مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واساختتمت اليوم فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لموسم حج هذا العام 1443 هـ"بسلام آمنين" الذي أقيم في مكة مول بمكة المكرمة والياسمين مول في محافظة جدة خلال الفترة من 24 / 11 حتى 07 / 12 / 1443 هـ.واستقبل المعرض أكثر من (60) ألف زائر تقريباً من المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، بهدف تعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للعمليات الأمنية " 911 "، ومبادرة "طريق مكة" التي أطلقتها وزارةُ الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن في دولهم، إضافة إلى التعريف بخدمات "أبشر" وتمكين الزوار من تنفيذ عمليات تفعيل خدماتها الإلكترونية.وقدم المعرض عرضاً تعريفياً عن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي أطلقتها الوزارةُ ونفذتها عدد من الجهات الشريكة للعام الرابع في خمس دول شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش.واستعرض المعرض, الخدمات التي يستفيد منها المواطن من خدمات "أبشر" وتمكين البعض من تفعيل الخدمات، والخدمات الأمنية والإنسانية وغيرها التي يقدمها المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة "911"، حيث يستقبل المركز البلاغات الأمنية والإنسانية في زمن قياسي لا يتجاوز ثانيتين، وترحيلها للجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز 45 ثانيةً لكل مكالمة من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار الساعة ومعالجتها على الفور.// انتهى //23:33ت م0161