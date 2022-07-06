منى 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسأكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على الحماية العدلية الجزائية للمشاعر المقدسة وقاصديها من كل أشكال الجناية أو الاعتداء.جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي يتبعها (20) نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية، التي وجه خلال التدشين بزيادتها لتصبح (27) نيابة لتباشر كافة الاختصاصات القضائية النيابية، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة.ونوه معاليه بما توليه المملكة من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى وقتنا الحاضر بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وما أقرته الدولة في الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعي مصالحهم.وأكد الشيخ المعجب أن الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، ويحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة، مشيراً إلى أن حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بكل صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المدانين فيها.// انتهى //23:39ت م0163