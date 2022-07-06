الرياض 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واساجتمع الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي -عن بُعد- بالمندوب الدائم للمملكة في منظمة التجارة العالمية السفير صقر المقبل، لمناقشة سبل دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المنظمة.وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون القائم بين المجمع، والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، استنادًا إلى مبادرة وزراء التجارة العرب برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الهادفة إلى إدراج اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة في منظمة التجارة العالمية.ونوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات التي تصب في تعزيز حضور اللغة العربية في المنظمة ومنها الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وإجراء دراسة مسحية حول اللغة العربية.// انتهى //23:52ت م0166