اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الأربعاء 1443/12/7 هـ الموافق 2022/07/06 م واس
نيويورك 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 69.86 نقطة، بما يعادل 0.23%, ليغلق عند 31037.68 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 39.61 نقطة أو 0.35%, ليغلق عند 11361.85 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 13.69 نقطة أو 0.36%, ليغلق عند 3845.08 نقطة.
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