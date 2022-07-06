نيويورك 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 69.86 نقطة، بما يعادل 0.23%, ليغلق عند 31037.68 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 39.61 نقطة أو 0.35%, ليغلق عند 11361.85 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 13.69 نقطة أو 0.36%, ليغلق عند 3845.08 نقطة.‏// انتهى //23:57ت م0167