الرياض 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022 م واساعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للكاراتيه إقامة النسخة الـ13 للبطولة العربية للرجال والسيدات بحمهورية مصر العربية خلال الفترة من 28 - 30 يوليو الجاري.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد -عن بعد- اليوم، برئاسة الدكتور إبراهيم القناص، وحضور أعضاء مجلس الاتحاد.وأكد أمين عام الاتحاد العربي المهندس حميد شامس، أن التنسيق المتكامل مع الاتحاد المصري للعبة والتسهيلات والإمكانات المتوفرة محفز لتحقيق نجاح جديد للبطولة العربية، مبينًا أن البطولة ستشهد إقامة دورة تدريبية للمدربين، وذلك في إطار سعي الاتحاد لتطوير قدرات المدربين العرب.من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي الدكتور إبراهيم القناص، للاتحاد المصري للكاراتيه دعمهم المستمر للبطولات العربية، الذي كان له الأثر في العديد من النجاحات، التي أسهمت في تتويج العطاءات لمنجزات عالمية وأولمبية غير مسبوقة للاعبي الكاراتيه العرب.// انتهى //00:00ت م0168