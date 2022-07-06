القاهرة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسرحب البرلمان العربي باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معرباً عن أمله أن يسهم نجاح الهدنة الإنسانية في إنهاء الحرب ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.ودعا البرلمان في بيان أمس، الأطراف اليمنية كافة إلى الالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية وكذلك الالتزام بمبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن عبر تسوية سلمية شاملة.وجدد البرلمان العربي تأكيد تضامنه ودعمه التام للشعب والشرعية في اليمن، ووحدة الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعمه لجميع الجهود الهادفة لتحقيق السلام فى اليمن، وفقًا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج المشاورات اليمينية الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.// انتهى //00:03ت م0001