القاهرة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستأهل فريق السويس للدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار دور الستة عشر من بطولة الكأس.وفي منافسات الجولة ذاتها تأهل فريق نادي بيراميدز إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم.ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز في ربع النهائي مع الفائز من مباراة انبي والبنك الأهلي فيما يواجه منتخب السويس فريق سموحة.//انتهى//01:07ت م0004