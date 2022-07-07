بأنجول 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسوقعت حكومة غامبيا اتفاقية مع البنك الدولي يمول بموجبها البنك قطاع السياحة في غامبيا بمبلغ 68 مليون دولار أمريكي.وتهدف الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الغامبية بأنجول إلى إخراج القطاع الذي تعتمد عليه البلاد من الركود الذي يشهده منذ جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم التنوع وصمود قطاع السياحة أمام التغيرات المناخية.ويهدف الاتفاق إلى حماية الشواطئ الغامبية من تأثيرات التغيرات المناخية وجعله قطاعا مستديما.وتعتمد غامبيا على السياحة التي تمثل 20% من الناتج الداخلي الخام.// انتهى //02:25ت م0007