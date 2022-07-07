جدة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسشارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في الاحتفالات الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد، والذي أقيم اليوم 5 يوليو 2022 في العاصمة الجزائرية، بحضور ورعاية فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .// انتهى//03:20ت م0009