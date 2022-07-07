سياسي / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يحضر الاحتفالات الرسمية للذكرى الستين لاستقلال الجزائر
الخميس 1443/12/8 هـ الموافق 2022/07/07 م واس
جدة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واس
شارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في الاحتفالات الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد، والذي أقيم اليوم 5 يوليو 2022 في العاصمة الجزائرية، بحضور ورعاية فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
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