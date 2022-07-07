الرياض 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية. وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان . وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر ونصف إل مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .// انتهى //05:46ت م0011