منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسقام صاحب السمو الملكي الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، بجولة تفقدية لقوات ⁧‫وزارة الحرس الوطني‬⁩ المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1443هـ.ونقل سمو رئيس الجهاز العسكري، تحيات سمو وزير الحرس الوطني للقوات المشاركة، مستعرضاً وحدات القوة في الشرائع وتجهيزاتها المتكاملة وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عالي لأداء مهامها بكل اقتدار.وشاهد سموه عرضاً لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعراضاً للمهارات الفردية والجماعية، واستمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.// انتهى //07:10ت م0015