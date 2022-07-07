أبها 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.// انتهى //07:21ت م0018