عام / "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان
الخميس 1443/12/8 هـ الموافق 2022/07/07 م واس
جيزان 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وضمد وفيفاء وهروب ومركز الفطيحة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
// انتهى //
07:38ت م
0021