جيزان 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وضمد وفيفاء وهروب ومركز الفطيحة .وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //07:38ت م0021