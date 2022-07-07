الخرطوم 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو –حميدتي-، طي صفحة الصراعات القبلية بولاية غرب دارفور بعد أن أشرف على توقيع آخر اتفاق صلح بين القمر والقبائل العربية.ونقلت صحف الخميس عن الآلية الثلاثية المتمثلة في "الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد" أنها تشجع جميع المدنيين على التواصل للاتفاق على طريقة لتخطي الأزمة.ونشرت اعلان وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني عبد العاطي احمد عباس الجاهزية لتفويج الحجاج وعودتهم للسودان خلال أسبوع واحد بعد إكمال شعائر الحج.كما تطرقت صحف السودان إلى تطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس، في حصول انتقال للسلطة بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان.// انتهى //10:02ت م0024