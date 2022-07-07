الرباط 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بانطلاق مناسك الحج لهذا العام، حيث يشرع مليون مسلم اليوم في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية قبل الصعود غدا إلى صعيد عرفات ، لافتة إلى أن المملكة اتخذت عدة إجراءات احترازية، وتدابير تنظيمية محكمة ليمر موسم الحج في أفضل الظروف.وتناقلت إعلان وزارة الصحة بالمغرب، عن تعرض البلاد لموجة جديدة من جائحة كورونا، داعية المغربيين إلى تلقي جرعات التمنيع المعززة بشكل عاجل، وجرعات تذكيرية بالنسبة للمسنين.وتطرقت إلى ردود الفعل المتباينة التي خلفها قرار رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، بانسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار، ودعوته إلى تشكيل حكومة مدنية.وأشارت صحف المغرب إلى أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قد عرضت أمام النواب الفرنسيين برنامج حكومتها الذي يتضمن بالخصوص إجراءات لمواجهة مشكل التضخم, كما تحدثت عن استقالات لبعض أعضاء الحكومة البريطانية.// انتهى //10:03ت م0025