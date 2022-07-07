سكاكا 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسبدأت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ خطتها الشاملة لعيد الأضحى المبارك 1443هـ من خلال تكثيف جولات الرقابة الصحية على المنشآت، إضافة إلى إنهاء تجهيز الحدائق والمتنزهات وأعمال صيانة الطرق ووحدات الإنارة ومتابعة أعمال النظافة العامة.وأكدت الأمانة استعدادها منذ وقت مبكر بتهيئة المتنزهات والحدائق وتجهيز مرافقها وصيانة الألعاب ودورات المياه؛ لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين والمتنزهات والمواقع العامة ودعم الفرق بالآليات والمعدات اللازمة، وتهيئة اللوحات والزينة المضيئة للاحتفال بالعيد، وصيانة الطرق وأعمدة الإنارة.وأشارت الأمانة إلى تنفيذ جولات صباحية ومسائية لمتابعة الأنشطة الأكثر إقبالا خلال العيد مثل المسالخ والمطابخ وصالونات الحلاقة والتجميل ومحلات الحلويات وغيرها، لمراقبة تطبيق الاشتراطات كافة وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، داعيةً الجميع للتعاون وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 ومن خلال خدمة صور وأرسل عبر تطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.// انتهى //10:03ت م0026