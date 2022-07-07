القاهرة 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من مشروعات «مصر الرقمية» أن تكلفة التحول الرقمي في العاصمة الإدارية الجديدة بلغت نحو 100 مليار جنيه.وأشارت إلى بدء ضيوف الرحمن اليوم التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة الرسول الكريم واستعداداً للتصعيد إلى "عرفات" غداً.ولفتت الانتباه إلى اجتماع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لبحث آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وأخبرت صحف القاهرة أن وزراء خارجية دول العشرين سيعقدون اجتماعات غدًا في منتجع بالى بإندونيسيا بحضور وزراء الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرجى لافروف والصيني وانج يى لبحث معالجة الأزمة في أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة العالمية والأمن الغذائي.وتحدثت عن تمكن القوات النيجيرية من وقف هجوم على مركبات تقل مساعدي الرئيس محمد بخاري في طريقها إلى ولاية كاتسينا بشمال البلاد.وتطرقت الصحف المصرية إلى عدة موضوعات دولية متفرقة منها استشهاد شاب فلسطينيي أمام منزله في جنين برصاص الاحتلال، ورفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التخلي عن منصبة رغم دعوات وزارية له للتنحي عن منصبة بعد موجة استقالات من حكومته.// انتهى //10:44ت م0028