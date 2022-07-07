إسلام آباد 8 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 7 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم بدء مشاعر الحج، وتوجه الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 77 قتيلاً، واضطرار السلطات الباكستانية على إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بسبب الفيضانات والسيول التي أدت إلى انهيار عشرات المنازل خصوصاً في إقليم بلوشستان.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت أمس بين وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكين،وتطرقت إلى موافقة لجنة الأمن الوطني الباكستانية على مواصلة الحوار مع حركة طالبان باكستان للوصول إلى اتفاق سلام يضمن الاستقرار في المناطق الباكستانية المحاذية للحدود مع أفغانستان.وتناولت صحف الخميس متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي، منها إعلان الحكومة الأفغانية بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة، وسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار بأكبر حقول النفط بكازاخستان.// انتهى //11:03ت م0032