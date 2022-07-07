منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسوقف معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ميدانيا على سير العمل في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة واستهل الجولة بزيارة مستشفى منى الوادي واطلع معاليه على سير العمل والخدمات العلاجية التي سيقدمها المستشفى لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1443 هـ، حيث تجول في أقسام المستشفى المختلفة مستمعا إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى.ويتسع مستشفى الوادي الى 160 سريرا، ويضم قسم الطوارئ بالمستشفى 24 سريرًا، و6 أسرّة للإنعاش القلبي الرئوي، و4 أسرّة لحالات الاشتباه في الأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 4 أسرة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة 25 سريرًا، و24 سريراً لضربات الشمس، ويبلغ عدد العيادات الخارجية بالمستشفى ١٥ عيادة، وعدد الموظفين المكلفين بالمستشفى أكثر من 550 موظفاً ما بين إداري وفني وطبي، يعملون على مدار الساعة.عقب ذلك زار معاليه مجمع الطوارئ في المعيصم، حيث تجول في المجمع، وصالة العرض بالمجمع واطلع على ثلاجات الوفيات في مجمع الطوارئ في المشاعر.ويعد المجمع من المنشآت الحيوية المهمة التابعة لـ الصحة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والذي يُقدّم خدماته على مدار العام (ممثل بمركز الطب الشرعي الإقليمي بمكة وإدارة شؤون الوفيات بمكة المكرمة) بالإضافة بشكل خاص أثناء موسم الحج (ممثل بالفريق الطبي الشرعي)، والذي أفتُتِح في موسم حج عام ١٤١٧هـ.ويُقدّم الخدمات بالمجمع في الوقت الحاضر ثلاث أقسام رئيسة وهي، مركز الطب الشرعي بمكة: ويقدم الخدمات الخاصة بالطب الشرعي، وفي حال حدوث أي حالة طارئة أو أزمة نتج عنها وفيات كثيرة خارج موسم الحج، وإدارة شؤون الوفيات بصحة مكة المكرمة، ويقدم الخدمات المتعلقة بالوفيات ومنها الاشراف على ثلاجة وفيات الطب الشرعي وعمل التحنيط على مدار العام، كما أنه يتابع عمل أقسام الوفيات بمستشفيات مكة المكرمة، والفريق الطبي الشرعي الذي يتعامل مع الحالات الطارئة أو الزمة نتج عنها وفيات كثيرة أثناء موسم الحج.وزار وزير الصحة مستشفى منى الجسر حيث قام بجولة في العديد من الأقسام والعيادة شملت وحدة الضربات الحرارية، والانعاش القلبي الرئوي، والعناية المركزة، ثم زار معاليه مركز الأزمات والكوارث في منطقة مكة المكرمة، واطلع على سير العمل في مختلف أقسام المركز.ويُعد مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بمكة المكرمة مشروعا إستراتيجيا لتعزيز العمليات المتعلقة بإدارة الكوارث الصحية بالمملكة على المستوى الوطني والمحلي.ويهدُف المركز إلى رفع مستوى التنسيق بين الإدارات المعنية وشركاء النجاح، وصُمم المركز بناء على أعلى المعايير الهندسية الإنشائية والوظيفية، كما جرى تجهيز المركز بأحدث شاشات العرض ووسائل الاتصال.، بالإضافة إلى تزويد المركز بنظام" web eoc " والذي يهدف لأتممة إدارة الأحداث وتوفير البيانات وتحليلها لمتخذي القرار لقيادة العمليات التشغيلية بالكوارث بشكل أكثر فعالية ودقة.وأختتم معاليه الجولة التفقدية بزيارة لمستشفى منى الطوارئ، منهيا جولته التفقدية بزيارة لغرفة القيادة والتحكم الخاصة بالصحة داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.يُذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام (٢٣) مستشفى، و (١٤٧) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (٥٠٠٠) سرير في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة ،كما يشارك نحو (٢٥) ألف ممارس صحي مؤهل في تقديم الرعاية الصحية للحجاج.// انتهى //11:10ت م0034