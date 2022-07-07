منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسوقع المركز الوطني للأرصاد بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة , اليوم, ما بين 28 - 43 درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية قد تثير الأتربة تتراوح سرعتها من 10 إلى 38 كيلو متر في الساعة.وبين المركز أن حالة السماء "صحو", واتجاه الرياح "شمالية إلى شمالية غربية وجنوبية غربية ليلاً", مضيفاً أن نسبة الرطوبة ستتراوح بين 10 إلى 75%.// انتهى //11:42ت م0035