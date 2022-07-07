حقل 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واستنتعش أسواق الماشية في محافظة حقل ومراكزها، هذه الأيام بحركة شرائية كثيفة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث استعد تجار المواشي للموسم بتوفير أعداد كبيرة ومتنوعة من الأضاحي.ورصدت "واس" في جولة ميدانية على عدد من الحظائر وحلقة بيع المواشي الأسبوعية بالمحافظة، تفاوتاً في أسعار الأضاحي بحسب الحجم والنوع حيث سجل النعيمي والنجدي سن "الجذع" أعلى معدل في الطلب، فيما تتراوح الأسعار حاليًا للأضاحي لـ"النجدي" من 1400 إلى 2500 ريالٍ، بينما تتراوح أسعار "النعيمي" ما بين 1350 ريالاً إلى 1900 ريالٍ, فيما تتراوح أسعار السواكني من 1000 إلى 1200 ريالٍ, وتصل أسعار الجورجي من 1450 إلى 1600 ريالٍ.يذكر أن سوق المواشي في حقل يشهد هذه الأيام إقبالاً متواصلاً من المشترين بحثاً عن أجود وأفضل الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية التي تحض على اختيار الأضحية السليمة الخالية من العيوب.// انتهى //12:19ت م0042