الشقيق 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسجاوزت قيمة المشروعات والبرامج التي نفذتها جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢م، الـ٤ ملايين ريال .وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله سويد أن مشروعات وبرامج النصف الأول للعام ٢٠٢٢م أظهرت تنوعاً واضحاً وملموساً في خدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم ومنها كفالة الأيتام وبرامج الرعاية الصحية للكبار والأطفال والمشروعات التعليمية وترميم المنازل ودعم أسر السجناء والأرامل والمطلقات والسلال الغذائية وسداد إيجار المساكن ، مثنياً على الجهات الداعمة والمؤسسات المانحة كمنصة إحسان والمنصة الوطنية للتبرعات وجمعية البر الخيرية بجازان ومنصة جود ومؤسسة سعود بن فهد الخيرية وغيرها من الجهات الداعمة.// انتهى //12:31ت م0043