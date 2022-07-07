منى 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسباشر أفراد الكشافة العاملين في معسكرات الخدمة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية أمس، أعمالهم التطوعية في "مراكز عناية" لإرشاد الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة، بمشعر منى.وجنّدت الجمعية هذا العام 1100 كشاف وجوال لإرشاد الحجاج التائهين من خلال 6 مراكز في مشعر منى، و3 مراكز في مشعر عرفات، مُسخّرةً الجمعية بذلك الأجهزة ذات التقنيات العالية، وعبر الأقمار الصناعية، في أعمال الإرشاد ومن بينها الأجهزة الإلكترونية وجهاز تحديد المواقع GPS.يُذكر أن الجمعية إضافة إلى عملها في مراكز عناية، تقوم بإرشاد الحجاج من خلال نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني، ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه، ومن ثم تُسجّل في الحاسب الآلي، وتُحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله.// انتهى //12:35ت م0044