مكة المكرمة ٨ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٢م واسيواصل 1760 متطوعا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقديم خدماتهم التطوعية والإنسانية والاجتماعية، لضيوف الرحمن في رحاب البيت العتيق، موزعين على عدد من المجالات والمبادرات التخصصية التي أطلقتها الرئاسة ضمن الخطط الميدانية والتشغيلية وأعمال المساندة لاستقبال الحجاج في المسجد الحرام في هذا الموسم 1443هــ.وأوضح مساعد مدير عام تنسيق الأعمال التطوعية في المسجد الحرام عادل بن رجا الله الجهني، أن الرئاسة مكنت المتطوعين من العمل في البيت العتيق، لخدمة الحجاج، وفق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون، مبينا أن المهام التطوعية تقدم في إطار مؤسسي وتنظيمي متكامل، يُحقق من خلاله أعلى معايير الجودة وأهداف البرامج التطوعية الإنسانية والتخصصية.وأشار إلى أن الرئاسة أتاحت عمل أكثر من (1500) متطوع ومتطوعة في مجالات تحفيظ القرآن الكريم، والخدمات الهندسية، والترجمة واللغات والإحصاء، و الإنسانية التي تقدم لذوي الإعاقة , ودفع عربات كبار السن ، وتنظيم الحشود , وتنظيم الممرات , والإرشاد المكاني ومرافقة التائهين، مشيراً إلى أن المتطوعين في المسجد الحرام يندرجون في إطار (17) جهة حكومية، وجهات خيرية، شملت التعاون والتنسيق الرقمي والإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة العمل التطوعي , وجامعة الملك عبد العزيز , وجامعة جدة، ووزارة التربية والتعليم، وسواعد الصحة بوزارة الصحة، وعدد من الجمعيات.ولفت الجهني إلى أن التطوع في رحاب البيت العتيق، ينطلق من مفهوم حسن الوفادة والرفادة لضيوف الرحمن وينظم من خلال مبادرة " تطوع " الهادفة إلى استقطاب المواطنين والمقيمين بالمملكة بمختلف خبراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية، وبلغت أعداد الساعات التطوعية في البيت العتيق (30 ألف) ساعة.// انتهى //13:02ت م0048