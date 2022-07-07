الداير 08 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 07 يوليو 2022 م واسكثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الداير أعمال الفرق الميدانية والجولات التفتيشية على الأسواق والمتاجر والمستودعات والمطاعم والمخابز وأسواق الخضار، والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكّد من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة والسلع المقدمة للمواطن والمقيم، وذلك ضمن خطة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وأوضح رئيس بلدية المحافظة محمد الحامظي أن البلدية كثفت كذلك أعمال الرقابة الصحية على محال الحلويات والمواد الغذائية ومحال الحلاقة والمشاغل النسائية ومتابعة تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والبلدية والمحافظة على سلامة المستهلك، ورفع مستوى الامتثال على الأنشطة التي تشهد إقبالاً خلال العيد.وبيّن أن خطة العمل تضمنت تكثيف أعمال النظافة طوال فترة العيد، إلى جانب تهيئة وتزيين مداخل المحافظة وشوارعها والحدائق العامة والمنتزهات وتكثيف أعمال الصيانة والأعمال الكهربائية.// انتهى //13:14ت م0049